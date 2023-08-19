Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол РФ сравнил подготовку к отправке F-16 Киеву с поездом без тормозов

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал планы Запада по передаче Украине истребителей F-16. Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров ранее обещал серьезные последствия за такой шаг, потому что самолеты способны нести ядерное оружие.

«Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов. В поиске выхода из тупика, в которой администрация сама себя загнала, принимаются все новые и новые безумные решения. Делаются безответственные и лишенные всяких оснований заявления»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Власти США накануне, 18 августа, подтвердили, что дадут европейским странам добро на передачу Украине американских истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. Между тем, по сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее высказывали надежду на то, что самолеты западного образца помогут украинской стороне успешнее проводить контрнаступление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...