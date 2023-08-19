Посол РФ сравнил подготовку к отправке F-16 Киеву с поездом без тормозов

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал планы Запада по передаче Украине истребителей F-16. Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров ранее обещал серьезные последствия за такой шаг, потому что самолеты способны нести ядерное оружие.

«Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов. В поиске выхода из тупика, в которой администрация сама себя загнала, принимаются все новые и новые безумные решения. Делаются безответственные и лишенные всяких оснований заявления»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Власти США накануне, 18 августа, подтвердили, что дадут европейским странам добро на передачу Украине американских истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. Между тем, по сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее высказывали надежду на то, что самолеты западного образца помогут украинской стороне успешнее проводить контрнаступление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Леонид Уварчев