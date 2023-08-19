На развитие Нововоронежа в ближайшие два года направят порядка 1,2 млрд рублей

16 августа в Информационном центре Нововоронежской АЭС состоялась рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с представителями местной власти, депутатами, руководителями городских организаций и общественностью Нововоронежа.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического развития города атомщиков. Особое внимание уделили реализации соглашения* между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, в рамках которого часть налоговых поступлений от атомной отрасли идет на развитие инфраструктуры Нововоронежа и решение важных социальных вопросов.

«Сейчас финансирование находится примерно на уровне 500 млн рублей в год. В рамках соглашения средства поступают в составе бюджета области в муниципальный бюджет. Сегодня мы окончательно утвердили план реализации соглашения на ближайшие два года: на этот год и на 2024, как в суммах, так и по объектам. Договорились, что до конца года сформируем план реализации этого соглашения на 2025 год, чтобы у нас такая трехлетка всегда была и понимание, что нам нужно делать, в какие сроки и в каких объемах», - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 2023 году из областного бюджета Нововоронежу будет выделено почти 500 млн рублей, в 2024 году планируется, что сумма финансирования будет увеличена. На эти средства выполнят капремонт детского сада №14, школы №3, ремонт объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры и спорта, дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство городского парка «НОВОпарк».

Глава региона лично проверил ход работ в нововоронежском парке площадью почти 30 га. На данный момент идет второй этап его благоустройства, связанный с устройством настила, пешеходно-тропиночной сети, канатной дороги, качелей, навесов, установкой освещения, малых архитектурных форм. Работы выполнены на 73%, их должны закончить до ноября. Третий этап благоустройства парка пройдет в 2024 году. Губернатор Александр Гусев отметил, что его концепция будет учитывать современные подходы и опыт реконструкции Центрального парка и Петровской набережной в Воронеже.