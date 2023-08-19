Главные новости к утру 19 августа

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки».

В США не исключают упущенную возможность для переговоров РФ и Украины, сообщил источник Politico. По его мнению, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли был прав, когда осенью 2022 года говорил о необходимости переговоров в зимний период.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться. О перспективах переговоров

Экономическое сообщество стран Западной Африки определило дату военной интервенции в Нигер. Она не раскрывается. Организация утверждает, что предпочтительным остается вариант дипломатического урегулирования.

Назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн утверждает, что его страна не планирует сотрудничать с Россией или с частной военной компанией «Вагнер». Кроме того, он выступил против ухода Франции из страны.

Число сделок с новостройками в Крыму за год сократилось на 38%, при росте в соседнем Краснодарском крае на 20–40%, узнал «Ъ». О причинах