Китай обвинил США в попытке привнести «блоковую конфронтацию» в регион

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало итоги саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде. Диппредставительство выступило против создания «блоковой конфронтации».

«Китайская сторона четко обозначила свою позицию. Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона»,— сообщило посольство «РИА Новости».

Саммит США, Японии и Южной Кореи состоялся накануне, 18 августа. По его итогам лидеры трех стран среди прочего решили создать «горячую линию» связи в экстренных ситуациях и собираться на саммиты раз в год. Пекин и Москва уже ранее негативно оценили действия трех стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трех союзников теперь многое связывает».

Леонид Уварчев