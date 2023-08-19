Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай обвинил США в попытке привнести «блоковую конфронтацию» в регион

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало итоги саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде. Диппредставительство выступило против создания «блоковой конфронтации».

«Китайская сторона четко обозначила свою позицию. Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона»,— сообщило посольство «РИА Новости».

Саммит США, Японии и Южной Кореи состоялся накануне, 18 августа. По его итогам лидеры трех стран среди прочего решили создать «горячую линию» связи в экстренных ситуациях и собираться на саммиты раз в год. Пекин и Москва уже ранее негативно оценили действия трех стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трех союзников теперь многое связывает».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...