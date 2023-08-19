Гидрометцентр ожидает «турецкую погоду» на юге России

В Краснодарском крае и на Северном Кавказе прогнозируется аномальная жара. Такая погода характерна для юга Турции, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура до +39°C ожидается в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области и республиках Северного Кавказа. «Это аномальная температура, на 4–6°C выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции»,— сказал господин Вильфанд ТАСС. Такая погода продлится в течение первой половины следующей недели.

На юге Центрального и Приволжского федеральных округов прогнозируется около +30°C. Аномальная погода будет в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской, Нижегородской, Кировской областях и Удмуртии. С середины недели температура снизится до примерно 20°C. В Саратовской и Оренбургской областях температура не снизится в середине недели, сохранится на уровне 30°C.

Леонид Уварчев