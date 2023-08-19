Лавров: НАТО рискует оказаться в ситуации прямого столкновения ядерных держав

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. Вместе с тем он отметил, что эскалация со стороны США и стран НАТО ставят их под риск прямого столкновения ядерных держав.

«В контексте украинского конфликта большая опасность заключается в том, что, ведя дело к эскалации, США и страны НАТО рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Считаем, что такое развитие событий должно и может быть предотвращено. Поэтому вынуждены напоминать о существовании высоких военно-политических рисков и посылать отрезвляющие сигналы оппонентам»,— сказал министр журналу «Международная жизнь». Расшифровка опубликована на сайте МИД РФ.

По мнению господина Лаврова, обладание ядерным оружием является единственным возможным ответом на «некоторые существенные внешние угрозы безопасности» РФ и «развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере».

Власти РФ призвали в начале августа призвали США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Москва обвинила Вашингтон в том, что из-за его «деструктивного и безответственного поведения» этот подписанный более четверти века назад документ никак не вступит в силу. По данным «Ъ», в госструктурах РФ в последние месяцы уже высказывался вариант отзыва Россией своей ратификации этого договора ради полной симметрии с США, однако никаких решений на сей счет пока не принималось.

Подробнее о судьбе договора — в материале «Ъ» «Для ДВЗЯИ пришла пора испытаний».

Леонид Уварчев