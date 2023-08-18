Развожаев ответил на вопросы севастопольцев о подорожании бензина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ответил на вопросы жителей города о подорожании бензина и перебоях с поставками топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Вижу, что не стихают ваши вопросы про бензин… Разъясняю… Сейчас в Севастополе перебоев с топливом нет»,— написал он в своем Telegram.

По его словам, проблема в свое время возникла, потому что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм нарушает график поставок. Власти Севастополя направили в Минэнерго и Минтранс России обращение о необходимости увеличения пропускной способности паромной переправы.

Что касается цен, Михаил Развожаев отметил, что региональные власти не имеют полномочий влиять на стоимость топлива. Поставку топлива в розничные сети АЗС основные нефтетрейдеры Севастополя осуществляют через закупку всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Глава Севастополя поручил ходатайствовать в ФАС об анализе цен на топливо в Севастополе.

Среди причин подорожания бензина господин Развожаев назвал: высокий спрос, отказ мониторингового комитета ОПЕК+ менять квоты на добычу нефти, корректировку демпфера, дорожающую нефть.

Наталья Решетняк

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