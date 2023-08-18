«Яндекс Погода»: 19 августа в Черноземье будет малооблачная погода, до +33°

В субботу, 19 августа, на большей части Черноземья ожидается преимущественно малооблачная погода, среднесуточная температура составит от +30° до +433, следует из аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

По прогнозам синоптиков, наиболее жаркая погода будет в Белгородской области, где отметка термометра достигнет, в среднем, +33°. В Курской и Тамбовской областях воздух прогреется до +31°, а в Орловской области будет прохладнее всего — +30°. В этих четырех регионах ожидается малооблачная погода.

В Воронежской области, как ожидают синоптики, будет ясно, а воздух прогреется до +32°. Чуть прохладнее будет в Липецкой области, где также ожидается ясная погода — +31°.

Сергей Калашников

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