В Геленджике в 2023 году планируют собрать 3500 тонн винограда

Виноградарские хозяйства Геленджика приступили к уборке урожая, сообщил глава города Алексей Богодистов.

«В Геленджике начался сезон сбора урожая янтарной ягоды. Сейчас убирают столовый виноград сорта "Преображение". Отдельные грозди достигают в длину до 70 см и веса 2 кг»,— рассказал мэр.

Всего на территории курорта в этом году планируют собрать не менее 3,5 тыс. тонн винограда с 300 гектаров виноградных карт. Молодыми виноградниками, которые еще не плодоносили, в Геленджике занято 267 га.

Всего в регионе в этом году планируют собрать 270 тыс. тонн ягоды (280 тыс. тонн в прошлом году.— «Ъ-Кубань»). В этом году ситуацию осложнила погода — во время созревания ягоды прошли сильные дожди.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram