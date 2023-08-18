Роспотребнадзор проверил качество воды в сочинском бассейне, где отравились дети

Специалисты Роспотребнадзора провели анализ воды бассейна в сочинском санатории, где накануне парами хлора отравились 14 московских школьников и семь взрослых.

«Из четырех исследованных проб две пробы не соответствовали по гигиеническим нормативам, по результатам будут приняты меры»,— сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

Она добавила, что самочувствие пострадавших в настоящий момент оценивается как удовлетворительное.

17 августа дети-спортсмены с тренерами были госпитализированы после посещения бассейна в сочинском санатории. В прокуратуре Краснодарского края озвучили версию отравления парами хлора.

Наталья Решетняк

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