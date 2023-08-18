Окна многоэтажки повреждены в результате прорыва газовой трубы в Воронеже

В результате прорыва газовой трубы на улице Академика Конопатова в Центральном районе Воронежа повреждены несколько окон во многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Пострадавших нет.

Чиновники рассказали, что труба была повреждена в ходе дорожных работ. «Устранение нештатной ситуации уже осуществляется — сил и средств достаточно»,— добавили в горадминистрации.

Последствия прорыва газовой трубы

Фото: мэрия Воронежа

Поврежденные стеклопакеты будут «в сжатые сроки» заменены силами подрядчика, который проводил дорожные работы. Его имя не называется. На вопрос о том, прекращена ли подача газа в дом, чиновники ответили, что его жители пользуются электроплитами.

Алина Морозова

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