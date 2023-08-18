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В Севастополе простились с участником СВО Максимом Титовым

В Севастополе проводили в последний путь участника специальной военной операции (СВО) гвардии рядового Максима Титова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Михаил Развожаев

Фото: Михаил Развожаев

«Будем помнить нашего героя»,— написал глава Севастополя в Telegram.

Уроженец Севастополя Максим Титов в 2013 году окончил Морскую академию им. Ф. Ф. Ушакова, работал на торговых судах. В сентябре 2022 года был мобилизован, служил в бригаде береговой обороны на Херсонском направлении. Погиб возле поселка Великая Кардашинка Херсонской области.

Наталья Решетняк

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