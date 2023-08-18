Прокуратура Курской области проводит проверку по факту гибели двоих подростков в ДТП

В результате аварии, которая произошла ночью 17 августа в Курске, погибли двое подростков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. 16-летний водитель не справился с управлением мотоциклом Racer и врезался в кирпичную стену. Он и его 17-летний пассажир скончались на месте происшествия.

По факту инцидента организованы проверки в полиции и прокуратуре региона. Будут установлены обстоятельства и причины ДТП, а также проверено исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. При выявлении нарушений ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте