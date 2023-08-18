Семью на сапборде унесло течением в открытое море под Туапсе

На одном из пляжей поселка Небуг семья из трех человек решила поплавать на сапборде, но из-за сильного порыва ветра их унесло течением в открытое море под Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спасатели пляжа «Импульс» в Ольгинке искали пропавших более 30 минут. В итоге им удалось найти и доставить семью на берег. Никто из них не пострадал.

15 августа в Новороссийске экипаж аварийно-спасательного судна «Спасатель Ильин» спас двух женщин, унесенных в открытое море на сапбордах.

Валерия Каманина

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