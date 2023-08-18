Кубань направит 19,3 млн рублей на поддержку четырех предприятий

Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета 19,3 млн руб. на поддержу четырех промышленных производств, сообщает администрация региона. Средства пойдут на возмещение части затрат предприятий при покупке в лизинг российского оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Поддержку предоставят производителю металлических конструкций из Краснодара, производителю товарного бетона из Крымского района, мебельной индустриальной компании из Белореченского района и производителю матрасов из Отрадненского района.

«В рамках отраслевой программы развития краевой промышленности компенсируем до 80 процентов затрат на уплату аванса по договорам лизинга», – сообщил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Кроме того, по его словам, на комиссии одобрили заявки чеытрех кубанских предприятий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в банках на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности. Речь идет о компаниях из Анапы, Армавира и Краснодара, которые производитят лекарственные препараты, материалы для дорожной разметки, изделия из бумаги, картон, мыло и моющие средств. На эти цели из краевого бюджета направят более 9,5 млн руб.

Наталья Решетняк

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