Мэр Ярославля рассказал о вандализме на детской площадке

В Дзержинском районе Ярославля группа подростков развела костер на новой детской площадке. Информация передана правоохранительным органам. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.
Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»
Как рассказал господин Молчанов, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе дома Труфанова, 6к3, запись распространилась в соцсетях.
«Как сообщают жители, во дворе дома группа молодых людей устроила костер на новенькой спортивной площадке. На кадрах видно, что около огня лежат угли и жидкость для розжига. При съемке сами юноши прячут лица»,— написал мэр.
Видеозапись была передана полиции, правонарушителей уже установили, их привлекут к ответственности.