Мэр Ярославля рассказал о вандализме на детской площадке

В Дзержинском районе Ярославля группа подростков развела костер на новой детской площадке. Информация передана правоохранительным органам. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте» Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»

Как рассказал господин Молчанов, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе дома Труфанова, 6к3, запись распространилась в соцсетях.

«Как сообщают жители, во дворе дома группа молодых людей устроила костер на новенькой спортивной площадке. На кадрах видно, что около огня лежат угли и жидкость для розжига. При съемке сами юноши прячут лица»,— написал мэр.

Видеозапись была передана полиции, правонарушителей уже установили, их привлекут к ответственности.

Алла Чижова