В Угличе власти намерены снести часовню Александра Невского

В Угличе Ярославской области власти намерены снести часовню Александра Невского на Аллее Славы. Однако часть жителей выступила против, поэтому в администрации приняли решение о созыве согласительной комиссии. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила и.о. главы Углича Ольга Родомакина.

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Часовня Александра Невского «В память защитников Отечества во все времена от благодарных угличан» была построена в 2004 году. Но в 2021 году администрация Углича получила заключение специалистов о том, что строение может обрушиться. С этого момента власти предпринимают попытки по сносу часовни.

Вопрос вновь был поднят 16 августа в ходе встречи властей с жителями города, в рамках которой, в том числе, обсуждался эскизный проект здания-памятника в Парке Победы, который предлагается взамен существующей часовни (в другом месте Углича). Новую часовню предлагается построить на деньги спонсоров.

«Мы провели общественные обсуждения внешнего облика часовни, которую хотят возвести на территории парка Победы. Все вылилось в позицию «против сноса» (прим.: существующей часовни). Увидели, что произошел такой резонанс в обществе, приостановили процесс вообще. Созвали согласительную комиссию и сейчас будем принимать какое-то решение, учитывая все мнения. Сама часовня Александра Невского в аварийном состоянии, есть заключение специалистов»,— прокомментировали госпожа Родомакина. Она уточнила, что не все жители против сноса, но есть «определенная группа населения», которая не согласна.

Ольга Родомакина отметила, что средств на ремонт часовни в бюджете нет, а обеспечивать безопасность неопределенного круга лиц все же необходимо.

Алла Чижова