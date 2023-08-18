Отец взыскал 3,1 млн рублей с больницы Севастополя за смерть сына

Ленинский районный суд Севастополя постановил взыскать с Городской больницы №5 — ЦОЗМиР 3,1 млн руб. в качестве компенсации морального и материального вреда за смерть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В суде установлено, что в декабре 2019 года восьмилетний сын истца умер вследствие черепно-мозговой травмы, при лечении которой были допущены нарушения.

Больница и городской департамент здравоохранения пытались оспорить решение суда, подав апелляционную жалобу. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отклонил апелляцию.

Судебное решение вступило в законную силу.

Наталья Решетняк

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