Отец взыскал 3,1 млн рублей с больницы Севастополя за смерть сына

Ленинский районный суд Севастополя постановил взыскать с Городской больницы №5 — ЦОЗМиР 3,1 млн руб. в качестве компенсации морального и материального вреда за смерть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
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В суде установлено, что в декабре 2019 года восьмилетний сын истца умер вследствие черепно-мозговой травмы, при лечении которой были допущены нарушения.
Больница и городской департамент здравоохранения пытались оспорить решение суда, подав апелляционную жалобу. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отклонил апелляцию.
Судебное решение вступило в законную силу.
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