В Лазаревском районе Сочи временно ограничат движение из-за автогонок

Временное ограничение движения в Лазаревском районе Сочи запланировано на время проведения пятого этапа чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам. Сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Соревнования пройдут 16 сентября с 8:00 до 19:00 по московскому времени. Пятикилометровый отрезок дороги от кафе «У Горца» из Марьино в сторону Лазаревского будет перекрыт на протяжении всего этапа чемпионата.

Георгий Ефименко

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