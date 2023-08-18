«Год назад тройку лидеров возглавлял Западный округ»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, квартир каких классов больше всего на столичном рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В секторе столичных новостроек в этому году уже несколько премьер, значительно расширивших экспозицию первичного жилья. С начала года в реализацию выведено 48 новых проектов в старых границах Москвы — от проектов комфорт-класса в спальных районах до премиального небоскреба с квартирами в квартале «Москва-Сити». Объем предложения на первичном рынке жилья в границах старой Москвы к середине лета составил почти 52 тыс. квартир и апартаментов, в них предусмотрено 2,85 млн кв. м, посчитали эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Но все же, несмотря на существенный прирост новых проектов, итоги первого полугодия 2022-го в 2023-м девелоперам не удалось превзойти. В прошлом году в реализацию вывели на пять проектов больше, тогда их было 53. Но зафиксированы корректировки как в классовой структуре новых стартов, так и в их распределении по округам. Подросла доля проектов бизнес-класса и массового сегмента — на 7% и 6,5% соответственно. Доля бизнес-класса увеличилась до 35,5%, а массового сегмента — до 31%. При этом доля стандартного и премиум-классов сократилась почти до 23% и 10% соответственно.

В этом году сменились и лидеры по выводу новых проектов по округам. Если год назад тройку возглавлял Западный округ, на территории которого стартовали девять жилых комплексов, то в этом году на первом месте находятся два округа — Южный и Центральный, по восемь проектов в каждом из них. При этом на юге основная доля новинок представлена массовым сегментом. В центре большая часть новых проектов относится к премиальному классу.