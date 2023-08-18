Контрактник из Ярославской области погиб в СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец из Ярославской области, гвардии рядовой Валерий Гранцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По информации правительства, 50-летний Валерий Гранцев служил по контракту механиком-водителем разведывательной роты.

«Траурные мероприятия состоятся в Угличе в понедельник, 21 августа, в Доме памяти на улице Советской. Начало – в 10 часов. Похороны пройдут в селе Дуброво Угличского района»,— говорится в сообщении правительства.

У военнослужащего остались два брата. Его семья получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области.

Алла Чижова