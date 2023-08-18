В Краснодаре задержали водителя из Дагестана за езду без госномеров

В Краснодаре на улице Красной был задержан водитель за езду без госномеров, тонировку и предъявление удостоверения сомнительной подлинности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекторы остановили автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» без госномеров, под управлением приезжего из Дагестана. Водитель нарушил правила тонировки транспортного средства, а также внес изменения в его конструкцию, установив СГУ. Кроме того, нарушитель предъявил сомнительное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, после чего полицейские изъяли документ и направили на исследование.

В настоящее время в отношении нарушителя составлены административные протоколы. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Проводится проверка.

Валерия Каманина

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