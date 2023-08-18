В Ярославле оштрафовали заехавших на пешеходную зону водителей Porsche

В Ярославле к административной ответственности привлекли двух водителей Porsche за движение на автомобиле по пешеходной зоне на улице Кирова. Об этом сообщили в ярославской госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции по Ярославской области Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции по Ярославской области

17 августа в социальной сети «Вконтакте» появилась видеозапись, на которой запечатлено движение двух автомобилей на пешеходной зоне на улице Кирова. В одном из автомобилей девушка сидела в открытом багажнике, в другой машине, кабриолете — еще одна девушка стояла с плакатом. В ГИБДД сообщили, что в тот же вечер нарушителей нашли и составили в отношении них административные протоколы.

«В отношении водителя автомобиля Porsche Taycan составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару, ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажира в багажнике. В отношении водителя автомобиля Porsche Boxster составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару, ст. 12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности. А также, в отношении пассажира указанного автомобиля составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение пассажиром требований ПДД РФ»,— сообщила инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД по Ярославской области Анна Орлова

Алла Чижова