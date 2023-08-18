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В Ярославской области подешевели овощи

В Ярославской области за последнюю недели значительно подешевели картофель, капуста и лук, однако цены выросли на яблоки и чай. Соответствующие данные предоставил территориальный орган статистики «Ярославльстат».

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Стоимость кг свеклы, картофеля, капусты и лука снизилась более чем на 10%: сильно упала цена за кг лука — с 51,95 руб. до 45,47 руб. Также в области подешевели помидоры — теперь кг стоит 136,64 руб. вместо 145,69 руб.

Значительнее всего цена за последнюю неделю выросла на фруктово-ягодные консервы для детского питания: она поднялась с 493,30 руб. до 510,41 руб. Также подорожали яблоки (с 132,57 до 136,78 руб.), сливочное масло (776,91 до 800,67 руб.), черный чай (1381,39 до 1429,37 руб.) и гречневая крупа (90,85 до 93,89 руб.).

Алла Чижова

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