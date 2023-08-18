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Четыре кандидата в Яроблдуму отказались от борьбы

Четыре кандидата в депутаты Ярославской областной думы написали заявления об отказе от участия в выборах. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в самом избиркоме.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Не примут участие в избирательной кампании директор производства «Рыбинского дома печати» Анатолий Дворецкий от «Справедливой России», пенсионер из Углича Евгений Дульнев от КПРФ, и временно неработающий Виталий Якимов из Ярославского района, также выдвинутый КПРФ. Кроме того, из списка кандидатов «Единой России» выбыл Андрей Коврайский, что связано с его назначением начальником отдела общественных связей мэрии Ярославля.

Регистрацию трех кандидатов избирательная комиссия уже отменила, рассмотрение четвертого заявления состоится 18 августа. «Ъ-Ярославль» сообщал, что конкуренция на выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году оказалась ниже, чем пятью годами ранее.

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