Четыре кандидата в Яроблдуму отказались от борьбы

Четыре кандидата в депутаты Ярославской областной думы написали заявления об отказе от участия в выборах. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в самом избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль Ярославская областная дума

Фото: Ъ-Ярославль

Не примут участие в избирательной кампании директор производства «Рыбинского дома печати» Анатолий Дворецкий от «Справедливой России», пенсионер из Углича Евгений Дульнев от КПРФ, и временно неработающий Виталий Якимов из Ярославского района, также выдвинутый КПРФ. Кроме того, из списка кандидатов «Единой России» выбыл Андрей Коврайский, что связано с его назначением начальником отдела общественных связей мэрии Ярославля.

Регистрацию трех кандидатов избирательная комиссия уже отменила, рассмотрение четвертого заявления состоится 18 августа. «Ъ-Ярославль» сообщал, что конкуренция на выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году оказалась ниже, чем пятью годами ранее.