В Рыбинске начался суд над водителем, сбившим двух детей

В Рыбинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который сбил двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 апреля автомобиль Ford сбил двух детей на Волжской набережной в Рыбинске. Один мальчик умер на месте, второй скончался в больнице. По версии следствия, 9 апреля 2023 года обвиняемый превысил скорость, не справился с управлением и сбил на тротуаре двух детей.

В момент происшествия водитель находился в состоянии опьянения и пытался скрыться в места ДТП. Как уточнил прокурор Надежда Максимова после судебного заседания, в автомобиле находилась супруга подсудимого, находившаяся также в состоянии опьянения.

Теперь мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места совершения.

«Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией ч. 6 ст. 264 УК РФ, до 15 лет лишения свободы. В период предварительного расследования вину в совершении преступления признавал в полном объеме»,— сообщил прокурор Надежда Максимова.

Подсудимый сам является отцов двоих детей.

Алла Чижова