На Кубани приступили к сбору винограда

Аграрии Кубани начали сбор урожая винограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам уборочной кампании в регионе планируют собрать 270 тыс. тонн ягоды (280 тыс. тонн в прошлом году.— «Ъ-Кубань»).

«В этом году ситуацию осложнила погода. В Темрюкском районе, в одном из виноградарских муниципалитетов края, во время созревания ягоды прошли сильные дожди. Несмотря на это, аграрии сделали все возможное, чтобы сохранить плантации. В целом по краю прогнозы оптимистичные, рассчитываем на хороший урожай»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани производят 42% натуральных вин в РФ и 43% шампанского. В регионе под виноградные угодья выделено 30 тыс. га, что составляет 33% от общей территории виноградников в России. Доля отечественного посадочного материала достигает 65%.

Годом ранее в Краснодарском крае собрали 238 тыс. тонн винограда.

Анастасия Донскова

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