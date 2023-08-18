На Кубани приступили к сбору винограда

Аграрии Кубани начали сбор урожая винограда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
По итогам уборочной кампании в регионе планируют собрать 270 тыс. тонн ягоды (280 тыс. тонн в прошлом году.— «Ъ-Кубань»).
«В этом году ситуацию осложнила погода. В Темрюкском районе, в одном из виноградарских муниципалитетов края, во время созревания ягоды прошли сильные дожди. Несмотря на это, аграрии сделали все возможное, чтобы сохранить плантации. В целом по краю прогнозы оптимистичные, рассчитываем на хороший урожай»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.
На Кубани производят 42% натуральных вин в РФ и 43% шампанского. В регионе под виноградные угодья выделено 30 тыс. га, что составляет 33% от общей территории виноградников в России. Доля отечественного посадочного материала достигает 65%.
Годом ранее в Краснодарском крае собрали 238 тыс. тонн винограда.
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