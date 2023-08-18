Украина дополнительно укрепит часть границы с Белоруссией

Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев по итогам проверки укрепрайонов заявил о решении дополнительно укрепить участок границы с Белоруссией в Волынской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев во время проверки укрепрайонов на границе с Белоруссией в Волынской области

Фото: @SerhiyNaiev Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины Сергей Наев во время проверки укрепрайонов на границе с Белоруссией в Волынской области

Фото: @SerhiyNaiev

«Пообщался с бойцами, обсудил с ними, что ситуация здесь контролируемая и есть время, чтобы сделать качественнее. У них есть опыт, и они знают, как сделать так, чтобы, когда уровень угрозы увеличился, они не пропустили врага вглубину»,— заявил господин Наев (перевод по «Страна.ua»).

После ввода российских войск на территорию Украины все погранпереходы на белорусско-украинской границе были закрыты. Погранкомитет Белоруссии также заявлял, что с белорусской стороны на границе выставлены усиленные наряды.

1 августа об усилении военного присутствия на границе с Белоруссией заявила Польша. 15 августа Госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не начнет боевые действия против Украины, если украинцы первыми не пересекут границу Белоруссии. При этом он подчеркнул, что продолжит помогать России.

Подробнее — в материале «Соседи закрываются от Белоруссии».

Милена Костерева