Власти Севастополя предупредили жителей о звуках стрельбы

Жителей Севастополя предупредили об учениях военных со стрельбой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Планируется, что тренировки завершатся до 12:00. Учения проводят в районе одной из воинских частей Севастополя.

«В городе все спокойно»,— отметил господин Развожаев.

Ранее в городе провели учения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. В ходе тренировок в Севастополе были слышны звуки выстрелов.

Анастасия Донскова

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