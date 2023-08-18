В Екатеринбурге участок улицы 2-я Новосибирская перекроют на три дня

Участок улицы 2-я Новосибирская в Екатеринбурге перекроют с 25 по 28 августа. Ограничение связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Будет перекрыт участок от ул. Чемпионов до дома № 68 по ул. 2-й Новосибирской. Ограничения ожидаются с 22:00 25 августа до 06:00 28 августа. Объехать перекрытие можно будет по ул. Городской. Трамваи №№ 9, 14, 17 от остановки «Ферганская» до «Керамической» перестанут ходить в обоих направлениях с 10:00 25 августа до 05:00 28 августа.

Напомним, с 9 сентября по 15 ноября ограничат движение на участке улицы Сакко и Ванцетти. Участок улицы Мельникайте от Верх-Исетского бульвара до ул. Нагорной будет перекрыт с 19 августа по 17 ноября. До 19 августа будут перекрывать центр города из-за празднования 300-летия Екатеринбурга. с 22 августа по 30 сентября ограничат движение на участке улицы Павлодарской, которая находится на Уктусе.

Полина Хабарова

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