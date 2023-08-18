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Бастрыкин запросил доклад об избиении 12-летнего школьника в Крыму

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, начавшейся по факту избиения 12-летнего мальчика в Кировском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О происшествии стало известно после публикации видеоролика в соцсетях, на кадрах которого подростки бьют мальчика кулаком в лицо и наносят ему удары по голове. Пользователи сообщают, что расправу учинили несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет, якобы за курение.

Заявление о произошедшем в полицию направили родители пострадавшего. В настоящее время ребенок находится в больнице с многочисленными травмами.

Анастасия Донскова

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