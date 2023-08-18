В Краснодаре мошенники развесили листовки о замене домофонов в многоквартирниках

В Краснодаре злоумышленники разместили объявления с ложной информацией о замене домофонов в нескольких многоквартирных домах города. Об этом сообщает МЦУ краевого центра.

Листовки обнаружили на дверях подъездов МКД на улицах Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева и 40 лет Победы. Управляющие компании домов провели проверку и выяснили, что оборудование в указанных домах не требует замены или ремонта.

«Просим граждан быть бдительными»,— говорится в сообщении.

В соцсетях краснодарцы сообщили, что подобные объявления появились как минимум в 22 домах на указанных улицах. В МЦУ отметили, что содержанием общедомового имущества занимаются управляющие компании.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram