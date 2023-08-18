У вокзала в Краснодаре скопились троллейбусы из-за припаркованных авто

На Привокзальной площади вокзала «Краснодар-1» в краевом центре временно остановилось движение нескольких троллейбусов из-за скопления припаркованных автомобилей, мешающих проезду. Об этом сообщила пресс-служба КТТУ.

Проехать к вокзалу не смогли троллейбусы, следующие по маршрутам №2, №4, №6, №8 и №15.

В скором времени в КТТУ сообщили о восстановлении движения троллейбусов, однако с данной проблемой предприятие сталкивается не в первый раз. В минувший вторник автомобиль, припаркованный на разворотном кольце, стал преградой на пути движения трех трамвайных маршрутов.

Анастасия Донскова

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