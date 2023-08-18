Стрелявшего на свадьбе в Петербурге гостя задержали в ходе плана «Перехват»

Чтобы остановить свадебный кортеж, из машины которого раздавались выстрелы, в Санкт-Петербурге вводили план «Перехват». Инцидент произошёл в четверг, 17 августа, на Почтамтской улице в Адмиралтейском районе, сообщает «Фонтанка».

О стрельбе в полицию сообщил очевидец. Он рассказал, что из окна чёрной Toyota Camry с госномерами Чеченской республики в кортеже новобрачных кто-то стрелял в воздух. Сотрудники ДПС ввели план «Перехват», остановив иномарку вблизи ЗАГСа на Английской набережной.

По информации 78.ru, за рулем машины находился житель Подмосковья, у которого полицейские изъяли принадлежащий ему травматический пистолет.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Кудрово.

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