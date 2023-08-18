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За сутки со стороны Украины Белгородскую область атаковали почти 100 раз

Украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки 99 различных снарядов, взрывных устройств и беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе зафиксировано 32 прилета. Все минометные снаряды пришлись на хутор Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 20 прилетов. По селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по поселку Красное — шесть, по МАПП «Шебекино» —четыре, по селу Новая Таволжанка — два. Кроме того, над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному беспилотнику. В Новой Таволжанке повреждена кровля частного домовладения. Пострадавших нет.

В Краснояружском районе зафиксировано 17 прилетов. По селу Вязовое выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Теребрено — шесть, по окраинам сел Колотиловка и Репяховка — три и один. В Теребрено в частном домовладении выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод. Пострадавших нет.

В Борисовском районе зафиксировано восемь минометных прилетов по окраине села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано семь прилетов. Все минометные снаряды пришлись на село Сподарюшино. Кроме того, в поселке Горьковский с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи. Пострадавших нет.

В Валуйском округе зафиксировано четыре прилета. Артиллерийские снаряды выпущены по селу Логачевка. Также в селе Новопетровка с беспилотника сброшен осколочный боеприпас, повредивший грузовик. Пострадавших нет.

В Белгородском районе зафиксировано два артиллерийских прилета по селу Наумовка. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств, включая один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях в макрорегионе после введения войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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