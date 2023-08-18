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Бывший директор ярославского фонда капремонта останется под стражей

Ярославский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Романа Гайнутдинова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в суде.

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

Фото: Ярославская областная дума

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 29 июля Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего директора фонда. Он обвиняется в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями.

Защита обжаловала решение об аресте, но оно осталось без изменений. Роман Гайнутдинов возглавлял фонд капремонта Ярославской области с 2019 по 2023 год и покинул свой пост вскоре после возбуждения уголовного дела в марте текущего года.

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