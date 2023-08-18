Завод «Армалит» передал три дочерние предприятия частным лицам

Один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры для судостроения, нефтегазовой и атомной промышленности — петербургское АО «Машиностроительный завод “Армалит”» передало свои дочерние компании частным лицам. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

По информации издания, компания больше не контролирует ООО «Армалит. Гражданское судостроение», ООО «Армалит. Гражданское арматуростроение» и ООО «Техноарм», суммарная выручка которых за 2022 год составила четверть миллиарда рублей.

С начала августа они принадлежат акционерам «Армалита» Олегу Волкову и бывшему генеральному директору завода Александру Кузнецову. Новые владельцы бывших «дочек» контролируют бизнес–империю с оборотом 3,3 млрд. Её компании расположены в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Приморском крае, уточняет «ДП».

«Армалит. Гражданское судостроение» и «Армалит. Гражданское арматуростроение», выпускающие трубопроводную арматуры зарегистрированы в Петербурге в 2020 году, «Техноарм», основным видом деятельности которой является управление недвижимостью, существует с 2013–го.

Первые две компании выручили в прошлом году 108 млн и 124 млн рублей соответственно, выручка «Техноарм» чуть превысила 12 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что холдинг «Каравай» ликвидировал дочернюю компанию в Петербурге.