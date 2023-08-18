Липецкая область стала единственным регионом Черноземья с ростом рождаемости в первом полугодии

В Черноземье в январе-июне 2023 года родилось 26 168 человек, следует из данных Росстата. Как подсчитал «Ъ-Черноземье», показатель в сравнении с первым полугодием 2022-го сократился на 4,4%, или на 1 198 человек: тогда родилось 27 366 детей.

Единственным регионом, где рождаемость хотя бы незначительно выросла, стала Липецкая область. Показатель увеличился на 0,2%, или на семь человек — с 3 955 до 3 962.

Наименьшее падение зафиксировано в Тамбовской области, где родилось 3 139 ребенка против 3 242 в январе-июне 2022 года. Разница составила 103, или 3,2%.

Немногим больше показатель снизился в Воронежской области — на 3,3%, или на 276 детей: с 8 425 до 8 149.

В Курской области рождаемость упала на 6,4%, или на 249 человек. В первом полугодии в регионе родилось 3 642 ребенка, ранее в том же периоде — 3 891.

В Белгородской области снижение составило 7,1%. Здесь родилось на 384 ребенка меньше: 4 989 против 5 373.

Сильнее всего рождаемость снизилась в Орловской области — на 7,8%, или на 193 человека. За полгода здесь на свет появились 2 287 детей, тогда как ранее 2 480.

В России в целом за полгода рождаемость сократилась на 3% — с 635,2 до 616,2 тыс. человек.

Об итогах переписи населения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Чьи вы, хлопцы, будете».

Александр Прытков

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