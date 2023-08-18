В Ленинградском и Курганинском районах отменили карантин по лейкозу скота

На территории трех частных фермерских хозяйств в Ленинградском и Курганинском районе отменили карантин по лейкозу скота. Соответствующие приказы департамента ветеринарии Краснодарского края опубликованы на портале администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Курганинском районе оздоровленными признаны две территории, расположенные на улице Почтовой в селе Урмия, в Ленинградском — хозяйство в хуторе Белом.

Очаги заболевания на указанных объектах выявили в мае прошлого года. На период карантина фермерам запрещалось осуществлять совместный выпас скота, реализовывать продукцию и вывозить скот с территории очага инфекции. Объекты были закрыты для посещений посторонними.

Анастасия Донскова

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