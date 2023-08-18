В Крыму откроют отреставрированную ротонду по пути на Ай-Петри

В Крыму для посещения туристами откроют после реставрации ротонду «Серебряная беседка», расположенную на пути к плато Ай-Петри. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ Объединенная дирекция ООПТ «Заповедный Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГБУ Объединенная дирекция Оопт «Заповедный Крым» Фото: пресс-служба ФГБУ Объединенная дирекция Оопт «Заповедный Крым»

Полноценная реставрация объекта проводилась впервые со времени ее создания в 1950-х годах. Беседку установили в честь русских военно-саперных батальонов, проложивших дорогу «Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай» в 1865–1894 годах.

«Беседка выкрашена в белый цвет, но под толстым слоем краски просматривается серебрянка, что дает основание полагать, что некогда беседка была выкрашена в серебряный цвет»,— говорится в сообщении.

Изначально на объекте планировали провести косметические работы, однако с учетом местности и погодных условий было решено провести капитальную реконструкцию ротонды.

Анастасия Донскова

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