За полгода в Черноземье смертность снизилась на 13,6% до 56 тысяч человек

В первом полугодии в Черноземье умерли 56 049 человек, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе опубликованных данных Росстата. В сравнении с январем-июнем 2022 года показатель снизился на 13,6%, или на 8 823 человека: тогда в регионах скончались 64 872 жителя.

Сильнее всего смертность упала в Курской области — на 19,6%. В первом полугодии умерли 7 895 человек, ранее — 9 816. Разница составила 1 921.

Почти одинаково смертность сократилась в Орловской и Тамбовской областях. В первом регионе показатель упал на 16,5%, или на 1 111 человек — с 6 719 до 5 608. На Тамбовщине сокращение составило 16,1%: за полгода скончались 7 461 жителей, тогда как ранее число летальных случаев было 8 888; разница составила 1 427.

На 11,4%, или на 1 044 человек сократилась смертность в Липецкой области. За полгода здесь зафиксировано 8 151 летальный случай, ранее показатель составлял 9 195.

Менее всего смертность снизилась в Белгородской и Воронежской областях — на 11%. В первом регионе показатель упал с 11 615 до 10 341 человека, разница составила 1 274. Во втором — с 18 639 до 16 593, разница равняя 2 046.

Причины смертей Росстат не опубликовал.

Всего в России за первое полугодие умерли 888,7 тыс. человек. Это 12,8% меньше, чем в январе-июне 2022 года: тогда скончались 1,019 млн жителей.

О причинах снижения смертности по итогам прошлого года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Статистика лишилась короны».

Александр Прытков

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