В Петербурге снизился рост банкротств физических лиц

За шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге банкротами были признаны 5300 человек, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на такой показатель, темпы роста банкротств замедлились, пишут «Ведомости. Санкт-Петербург».

Издание отмечает, что в первом полугодии 2022 г. количество физлиц, признанных несостоятельными, по сравнению с тем же периодом 2021 г. выросло на 26%. Сейчас прирост оказался не столь существенным.

При этом за полгода в городе на 45,9% выросло количество исков о банкротстве в отношении физлиц. В абсолютных цифрах количество небольшое — в январе-июне текущего года такой возможностью воспользовались всего 159 граждан.

В 2023 году Петербург занял шестое место в России по количеству гражданских банкротств.

В целом по России по итогам первого квартала текущего года число внесудебных банкротств граждан выросло почти вдвое. За этот период возбуждено 2510 процедур «внесудебки», что на 95,9% больше, чем в январе—марте 2022 года.

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