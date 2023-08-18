Джокович установил рекорд по числу побед в играх с одним теннисистом

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге серб обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте один час и девять минут.

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В играх с Гаэлем Монфисом Новак Джокович одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. Серб побил рекорд противостояния испанца Рафаэля Надаля и француза Ришара Гаске (18–0).

Призовой фонд «Мастерс» — $6,6 млн. В четвертьфинале Новак Джокович сыграет с девятой ракеткой турнира игроком из США Тэйлором Фрицем.

Анастасия Ларина