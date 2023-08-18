Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Джокович установил рекорд по числу побед в играх с одним теннисистом

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати (США). В третьем круге серб обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте один час и девять минут.

Предыдущая фотография
Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Новак Джокович

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В играх с Гаэлем Монфисом Новак Джокович одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. Серб побил рекорд противостояния испанца Рафаэля Надаля и француза Ришара Гаске (18–0).

Призовой фонд «Мастерс» — $6,6 млн. В четвертьфинале Новак Джокович сыграет с девятой ракеткой турнира игроком из США Тэйлором Фрицем.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...