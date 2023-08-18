«Привозить хороший кофе становится дорого и нецелесообразно»

Краснодарские предприниматели, которые занимаются реализацией чая и кофе, заявили о повышении цен на продукцию с сентября. Основатель кофейной компании Sweet Beans, владелец кофейного онлайн-форума и портала Аркадий Климанов утверждает, что корректировка цен связана с падением курса рубля и допускает, что производители кофе могут начать закупать зерно более низкого качества. По словам эксперта, в условиях санкционного давления на Россию больше всего пострадал премиум-сегмент кофейного рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Климанов

Фото: предоставлено автором Аркадий Климанов

Фото: предоставлено автором

«Повышение отпускных цен от крупных производителей кофе имеет место быть. Закупки сырья ведутся в долларах, стремительное ослабление рубля приводит к удорожанию зерна, что ведет за собой увеличение цен для конечного потребителя. Общемировые цены на кофе регулируются другими параметрами, которые не связаны с курсом валют. Они зависят от объемов урожая, транспортных расходов, биржевых цен на кофе.

Одной из главных проблем сегодня является скудный ассортимент зерна. Это касается в большей степени ассортимента премиум-класса. С 2022 года в связи с санкциями и невозможностью импортеров закупать сырье напрямую у европейских трейдеров сегмент спешелти-кофе сократился на 80%. Европейские партнеры отказались поставлять кофе российским компаниям. Проблемы с автомобильными перевозками из Европы в Россию, ажиотажный спрос на такие перевозки для товаров первой необходимости исключают возможность поставки кофе с кофейных складов Гамбурга, Антверпена, Триесте, Роттердама.

При этом сегмент масс-маркета санкции практически не затронули. Поставки от трейдеров из Латинской Америки, Азии, Африки не нарушены.

Сложно в период турбулентности прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Могу предположить, что многие производители в дальнейшем будут закупать более дешевое зерно худшего качества, чтобы обеспечить более низкую цену. Понятно, что, если рубль укрепится, цены стабилизируются и постепенно начнут снижаться.

Рынок осознанного потребления кофе в России ежегодно растет. Под "осознанным потреблением" следует понимать следующее: человек точно знает, какой кофе ему нравится — не только по вкусу, но и по другим параметрам. Например, человек может считать себя разбирающимся в кофе, когда способен по виду зерна определить метод обработки кофейной ягоды на ферме, по характеристикам вкуса — качество кофе. Таких людей все больше по всей стране, Кубань не исключение. Поэтому в последние годы очень активно развивался сегмент кофейного рынка — спешелти кофе. Это продукт особого качества, практически эксклюзивные и топовые сорта. Такого кофе в стране еще год назад было достаточно. Однако, в связи со сложной ситуацией, такой кофе привозить стало очень дорого и нецелесообразно. Потребители все больше смотрят на цену и вес пачки и только потом уделяют внимание вкусовым тонкостям, к моему великому сожалению.

Предпочтения потребителей почти всегда регулируются трендами рынка и ценой. Факторов, влияющих на вкусы людей, на самом деле очень много. Например, какой процент населения путешествует за границу и знакомится с новыми трендами или с какой скоростью потенциальный потребитель листает сторис и странички кофейных компаний в социальных сетях.

В целом популярнее дешевый кофе. Но в последние годы я заметил увеличение спроса на дрип-кофе. Это японское изобретение — молотый кофе в фильтр-пакетах. В России в последнее время создано достаточно много мелких производств дрип-кофе, которые покрывают практически весь спрос на рынке.

При покупке кофе в первую очередь необходимо обратить внимание на свежесть зерна. Желательно, чтобы дата обжарки была не больше трех месяцев для масс-маркета и не старше месяца для зерна класса спешелти. Год урожая сложно отследить обычному потребителю, в спешелти-сегменте это сделать возможно, так как известны многие параметры, включая место произрастания и имя фермера. Обязательно правильно подбирайте степень обжарки под ваш метод приготовления кофе дома или в офисе (эспрессо, джезва, фильтр-кофе, любимая чашка). Что касается заваривания, постарайтесь перемалывать кофе перед каждым приготовлением любимого напитка и используйте качественную воду».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram