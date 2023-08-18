В тувинской тайге шестой день продолжают искать пожилую сборщицу дикоросов

Спасатели МЧС России по Республике Тыва шестые сутки продолжают искать 72-летнюю женщину, которая отправилась собирать дикоросы. За время поисковых работ обследовано свыше 300 км тайги. К поиску женщины привлечены 74 человека.

Как уточнили в региональном МЧС, женщина отправилась на сбор дикорастущих полезных растений 13 августа вместе с группой. Все шли вместе, однако в какой-то момент женщина перестала отзываться. Родственники обратились к спасателям.

К поискам привлечены наземные группы, задействованы беспилотные летательные аппараты и шесть единиц техники. В ночное время поиски продолжаются силами спасателей и группы беспилотной авиации, оснащенной тепловизором. 16 августа МЧС решили привлечь дополнительную группировку сил и средств.

В ведомстве отметили, что площадь лесного массива, где проводятся поиски, составляет 30 тыс. га. Среди поисковиков — спасатели, пожарные, работники министерства природы, а также волонтеры и полиция.

Милена Костерева