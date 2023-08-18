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Гибель рыбы зафиксировали на пруду в Ижевске

В столице Удмуртии на водохранилище зарегистрировали гибель рыбы, сообщает пресс-служба минприроды региона. Для разрешения ситуации специалисты отобрали пробы воды для проведения химического анализа, а также рыбу на анализ причины гибели.

Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии

Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии

Водный объект подлежит федеральному государственному экологическому контролю. Информацию о его состоянии передали оперативному дежурному Росприроднадзора, а позднее передадут результаты проб воды.

Отмечается, что ранее аналогичные случаи уже регистрировались. По одной из версий, причиной гибели рыбы стала повышенная концентрация сине-зеленных водорослей в поверхностных слоях воды. Несмотря на то, что предельно допустимые концентрации растений не установлены, в периоды затяжной жаркой погоды их цветение может оказывать негативное влияние.

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