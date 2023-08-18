Свердловский суд запретил заводчице мейн-кунов держать больше трех кошек

Свердловский областной суд запретил заводчице котов породы мейн-кун из Богдановича держать в квартире более трех кошек. С жалобами на запах котов обратились соседки женщины. Как рассказал в пресс-службе Свердловского областного суда, Надежда П. является профессиональным заводчиком кошек, имеет международные диплом и сертификат, в которых прописано, что она имеет питомник по разведению животных. Но находится он в квартире многоквартирного дома. Сама женщина проживает по другому адресу.

Сама заводчица рассказала, что регулярно проводит уборку и дезинфекцию помещения, но соседи заявляют, что с 2018 года они мучаются от запаха, который распространяется по подъезду. В 2022 году соседки Надежды П. Маргарита Г. и Ирина С. обратились с исковым заявлением в Богдановичский горсуд и просили запретить женщине содержать в квартире больше одной кошки. А также попросили обязать заводчика вывезти кошек из этого жилья.

Во время судебного разбирательства на место выезжал специалист Роспотребнадзора. По его данным в квартире действительно содержится 12 кошек и присутствовал сильный запах. По данным суда, у специалиста даже начался кашель и стали слезиться глаза от запаха. Пробы воздуха показали, что массовая концентрация аммиака превышена. После этого городской суд запретил женщине содержать и разводить кошек в количестве более одной особи в квартире.

Но заводчица с таким решением суда не согласилась и обжаловала его в Свердловском областном суде. При рассмотрении выяснилось, что нормативных положений о максимальном количестве собак и кошек, проживающих с хозяевами в квартирах, в регионе нет. Поэтому требование соседок о содержании не более одной кошки является лишь их субъективной оценкой.

Но суд учел положения модельного закона «Об обращении с животными», в котором говорится, что в квартире можно содержание не более двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух кошек. Приплод животных подлежит отчуждению до достижения трехмесячного возраста.

В итоге, суд запретил заводчице содержать и разводить кошек, в количестве более трех штук в квартире. В остальной части решение городского суда Богдановича оставили без изменений.

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