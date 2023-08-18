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Кассация оставила за орловским заводом Kerama Marazzi право использования спорным товарным знаком

Суд по интеллектуальным правам не стал менять решения арбитражного суда Орловской области и апелляционной инстанции, подтвердив право производителя керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi на использование одного из товарных знаков. Это следует из судебной документации.

Иск к ООО «Керама Марацци» подала московская Ассоциация содействия созданию норм и правил «Экологическое строительство» («Экострой»). Она требовала с завода 5 млн руб. и прекращения «незаконного использования товарного знака №725666».

Знак представляет из себя лепестки разных оттенков зеленого цвета и надпись RuGBC, которая расшифровывается как «Совет по экологическому строительству в России». На упаковках керамической плитки напечатано схожее изображение с лепестками черного цвета. В первой инстанции завод предоставил «в качестве вещественных доказательств» в суд четыре такие коробки.

По данным Роспатента, правами на знак №725666 владеет британская компания Planet 2030 Ltd. Он был зарегистрирован в сентябре 2019 года, исключительное право на него действует до ноября 2028 года. Право пользования было предоставлено «Экострою».

Как менялись планы Kerama Marazzi по расширению производства в Орле — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Итальянцы откладывают плитку».

Александр Прытков

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