Из-за спортивного фестиваля в Екатеринбург съехались силовики со всей страны

В Свердловскую область на период проведения Международного фестиваля университетского спорта для обеспечения порядка съехались силовики из разных регионов России, сообщили в антитеррористической комиссии региона. Также в Екатеринбурге создали Межведомственный оперативный штаб для обеспечения безопасности и правопорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта, спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта, спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В рамках Штаба при координирующей роли ФСБ России задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию любых противоправных действий будут выполнять представители ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии, прибывшие в Свердловскую область из разных регионов страны»,— говорится в сообщении комиссии. Там также отметили, что силовики уже проверили объекты спортивного фестиваля.

Напомним, спортивный фестиваль начнется 19 августа. В Международном фестивале университетского спорта примут участие спортсмены из более 35 стран. Он стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет и не старше 25 лет включительно. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

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