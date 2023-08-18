Главные новости к утру 18 августа

Силы ПВО сбили беспилотник над Москвой, его обломки упали в зоне Экспоцентра. Частично обрушилась стена одного из его павильонов. Временно закрывали Внуково.

Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота неподалеку от Севастополя. Атаку отбили, никто не пострадал.

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, сообщает Reuters. По его данным, истребители передадут, когда украинских пилотов научат на них летать.

Как стало известно «Ъ», алкогольный концерн Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) готовится к закрытию представительства в России. Бывший с 2019 года гендиректором местной структуры Лоран Пийе перешел в другой регион.

Evergrande Group, одна из крупнейших девелоперских компаний Китая, подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Компания хочет защитить местные активы от кредиторов, пока работает над сделкой по реструктуризации в других странах.

По итогам первого квартала импорт удобрений из России в США вырос на 127,4% год к году, до $596 млн, сообщил «Росконгресс». В тройку главных экспортеров также входят Индия и Бразилия.

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey вышел из своего бизнеса в России, узнал «Ъ». Простаивающий завод компании в Красноярске в июне перешел в собственность российских топ-менеджеров.

Биткойн на открытии торгов падал на 11%, до $25 392 тыс. К утру он замедлил падение до $26 тыс.

Гендиректор группы Т1 Игорь Калганов покидает компанию, которую возглавлял чуть больше года. Вместе с ним может уйти ряд других топ-менеджеров, узнал «Ъ».

Из-за скопления контейнеров в центральных регионах России железнодорожные операторы готовы больше доплачивать грузоотправителям за их отправку в Китай. Дисконт на перевозку груженого 40-футового контейнера из Москвы уже достиг $1,2 тыс., выяснил «Ъ».

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